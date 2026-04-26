Около Ярославля перекрыта трасса Москва — Архангельск после атак БПЛА

В Ярославской области в связи с ликвидацией последствий атак беспилотников перекрыт участок федеральной автотрассы М-8 «Холмогоры» (Москва — Архангельск). Об этом сообщили в правительстве области со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

«В связи с ликвидацией последствий атак БПЛА в настоящее время перекрыто движение на трассе М-8 "Холмогоры", с 236 км (поворот на Гаврилов-Ям) по 260 км (пересечение Московского проспекта и улицы Калинина в Ярославле). Также перекрыты все улицы подъезда к ПАО "Славнефть", в том числе с улицы Гагарина»,— сообщили в управлении ГИБДД УМВД по Ярославской области.

Объезд перекрытого участка осуществляется со стороны Москвы по автодороге Тутаев — Шопша. Со стороны Вологды в сторону Москвы можно проехать по дороге Иваново — Шопша.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ночь на 26 апреля на подлете к Ярославлю отражена массированная атака украинских БПЛА. Как сообщил губернатор Михаил Еварев, пострадавших нет. Кроме того, 26 апреля был перекрыт проспект Фрунзе около волейбольного центра, по техническим причинам отменен финал Кубка России по пляжному волейболу. Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», проспект Фрунзе также перекрыт в связи с ликвидацией последствий атак. Движение общественного транспорта на указанных участках скорректировано.

Антон Голицын