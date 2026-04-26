Массированная атака БПЛА отражена под Ярославлем

В Ярославской области отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в канале в Max.

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массированная атака украинских БПЛА. Пострадавших нет»,— написал губернатор Ярославской области.

Михаил Евраев отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Об их местонахождении необходимо сообщить по телефону 112.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аэропорт Туношна был закрыт для полетов 25 апреля в 22:11, 26 апреля в 0:41 губернатор сообщил о беспилотной опасности. Отбоя тревоги пока не было.

