Полиция и ФСО проверили 315 человек в ходе рейда в центре Петербурга

Сотрудники полиции совместно с Федеральной службой охраны провели профилактический рейд в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Основные посты были выставлены на Исаакиевской площади и у станции метро «Технологический институт». Проверено более 300 автомобилей и 315 граждан, выявлены нарушения в сфере миграции и ПДД, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в ходе рейда досмотрены 315 человек, из которых 45 — иностранные граждане. Десять приезжих доставлены в отдел полиции, на них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционных правил.

Параллельно инспекторы Госавтоинспекции выявили более 20 административных правонарушений в сфере дорожного движения, часть из которых касалась управления транспортом и его эксплуатации. Нарушителям выписаны штрафы.

