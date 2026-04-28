Владелец ярославского ТЦ «Аура» сократил прибыль

Чистая прибыль ООО «Ярренинвест», которое владеет ТЦ «Аура» в Ярославле, составила в 2025 году 435,6 млн руб. против 713,4 млн руб. годом ранее. Данные об этом содержатся в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Выручка компании увеличилась и составила за год 1,88 млрд руб. (1,77 млрд руб. в 2024 году). Выросла и прибыль до налогообложения: с 543,4 до 581,4 млн руб.

В 2025 году ООО «Ярренинвест» принадлежало ООО «Десна Санкт-Петербург», дочке турецкой Desna Gayrimenkul Yatirim Anonim Sirketi. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в 2026 году «Ярренинвест» сменил владельца. Им стало ООО «Гранд Лайн-Центр», зарегистрированное в Калужской области. Компания занимается производством строительных материалов для кровли, фасада, забора.

