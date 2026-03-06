Ярославский ТЦ «Аура» сменил владельца

Турецкая Renaissance Development продала торговые центры «Аура» в Ярославле и Сургуте производственному объединению «Металлист», которое выпускает стройматериалы под брендом Grand Line. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с участниками сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь Вознесения Господня и ТЦ "Аура" в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Церковь Вознесения Господня и ТЦ "Аура" в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

По информации издания, в собственность покупателя уже перешел ТЦ в Ярославле, объект в Сургуте оформят к лету. При этом сама транзакция уже закрыта.

Торговым центром «Аура» в Ярославле владеет ООО «ЯрРенИнвест». По данным «Чекко», с 4 марта 2026 года учредителем компании является ООО «Гранд лайн – центр». До этого компания принадлежала ООО «Десна Санкт-Петербург», которая в свою очередь принадлежит турецкой Desna Gayrimenkul Yatirim.

Об уходе из России турецкий холдинг Ronesans Holding объявил 2 февраля 2024 года. Холдинг развивал два направления бизнеса в России: строительство и управление недвижимостью. Строительством занималась компания «Ренконс», в числе ее проектов — ТРЦ «Галерея» и «Лахта-центр» в Петербурге, ТРЦ «Ривьера» и «Океания» в Москве.

За второе направление отвечала Renaissance Development, которая управляла офисными и торговыми объектами. В ее портфель входило более 740 тыс. кв. м недвижимости, включая девять бизнес-центров в Петербурге и комплекс Neva Towers в «Москва-Сити».

Алла Чижова