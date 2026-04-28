Ночью над Ростовской областью сбили беспилотник в Каменском районе

Ночью 28 апреля над Ростовской областью силы ПВО уничтожили один беспилотник, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, аппарат сбили в небе над Каменским районом. На момент сообщения данных о пострадавших не поступало, сведения о возможных последствиях на земле власти продолжают уточнять. Для региона это уже не единичный эпизод, а часть почти ежедневной воздушной тревоги, которая в последние недели регулярно затрагивает южные районы области и прилегающие территории.

Каменский район в этих сводках фигурирует не впервые. 23 апреля власти сообщали о массированной атаке: над Ростовской областью тогда уничтожили 20 БПЛА, причем перехваты зафиксировали сразу в семи районах. Уже на следующий день Юрий Слюсарь отдельно рассказал о сбитом беспилотнике в Каменске-Шахтинском, также без пострадавших и разрушений на земле. В местных сообщениях обычно сохраняется одна и та же логика: сначала короткое уведомление о работе ПВО, затем отдельная проверка объектов инфраструктуры, частного сектора и возможных мест падения обломков.

Всего по утренней сводке Минобороны, за ночь над Россией сбили 186 беспилотников. Ведомство уточнило, что дежурные средства ПВО работали сразу по нескольким направлениям. В сводку вошли Ростовская, Астраханская, Волгоградская и Курская области, Краснодарский край, Крым, а также акватории Черного и Азовского морей.

В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, дроны атаковали едущий автомобиль в поселке Косицы Севского района. В Туапсе из-за «падения обломков БПЛА» произошел очередной пожар на НПЗ, люди не пострадали. Ограничения на прием и выпуск самолетов, по информации Росавиации, ночью действовали в аэропортах Краснодара, Сочи, Геленджика и Волгограда. К утру их сняли.

Александр Иванов