Главные новости к утру 28 апреля
Из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
Суд в Приангарье приговорил бывшего военкома к семи годам колонии за взяточничество и служебный подлог.
Правительство выберет единого оператора транспортной безопасности для охраны критически важных объектов инфраструктуры, пишет РБК со ссылкой на законопроект Минтранса.
МИД Израиля назвал бездоказательным обвинения Украины в закупке зерна из новых регионов России.
Премьер-министр Мали Абдулайе Маига заявил о попытке государственного переворота в стране.