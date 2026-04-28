Главные новости к утру 28 апреля

Из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Суд в Приангарье приговорил бывшего военкома к семи годам колонии за взяточничество и служебный подлог.

Правительство выберет единого оператора транспортной безопасности для охраны критически важных объектов инфраструктуры, пишет РБК со ссылкой на законопроект Минтранса.

МИД Израиля назвал бездоказательным обвинения Украины в закупке зерна из новых регионов России.

Премьер-министр Мали Абдулайе Маига заявил о попытке государственного переворота в стране.