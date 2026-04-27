Премьер Мали заявил о попытке государственного переворота в стране

Премьер-министр переходного периода Мали Абдулайе Маига заявил, что радикальные группировки попытались захватить власть в стране. 25 апреля в нескольких районах страны возобновились бои между правительственной армией и повстанцами.

«Целью врага было не просто совершение террористических актов, а захват власти путем демонтажа институтов республики и прекращения переходного процесса»,— сказал Абдулайе Маига на брифинге. Трансляцию вел государственный телеканал ORMTV.

По словам премьера, правительственным войскам «удалось нейтрализовать сотни террористов». Он добавил, что власти страны «усвоили уроки из террористических актов 25 апреля».

25 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM; связан с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена) вместе с бойцами повстанческой группировки туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. Правительство Мали сообщило о гибели министра обороны Садио Камары.

