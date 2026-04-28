МИД Израиля отреагировал на обвинения в закупке российского зерна

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отреагировал на претензии Украины по поводу закупок зерна, которое якобы собрано в новых регионах России.

«Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям»,— написал министр в соцсети Х в ответ на пост главы украинского МИД Андрея Сибиги.

27 апреля МИД Украины вручил послу Израиля в стране ноту протеста из-за судна, которое прибыло в порт Хайфы. На нем находилось зерно, якобы собранное в новых регионах. По информации Axios, украинская сторона предупредила о возможном дипломатическом скандале и применении «всего спектра дипломатических и международно-правовых мер».