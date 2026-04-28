РБК: охраной Крымского моста займется отдельная компания

Правительство выберет единого оператора транспортной безопасности для охраны критически важных объектов инфраструктуры, пишет РБК со ссылкой на законопроект Минтранса.

Как указано в пояснительной записке, перечень объектов для охраны определит Минтранс. Разработка документа велась по поручению вице-премьера Виталия Савельева после совещания, посвященного вопросам защиты Крымского моста, а также газопровода и энергомоста в Крым. Сейчас за их безопасность отвечают несколько разных ведомств и организаций.

Контролировать работу единого оператора будет Ространснадзор, а ответственность за нарушения пропишут в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе, указано в проекте. Документ должен быть внесен на рассмотрение в Госдуму к сентябрю 2026 года.

Законопроект был согласован с силовыми ведомствами, но Экспертное управление президента выделило несколько замечаний, отмечает РБК. В частности, ведомство рекомендовало четко прописать механизмы контроля за оператором и проанализировать стоимость его услуг.