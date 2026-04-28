Суд в Приангарье приговорил экс-военкома к семи годам за взяточничество и подлог

Тайшетский городской суд приговорил бывшего военного комиссара города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов к семи годам колонии. Как уточняет региональная пресс-служба судов, военком признан виновным в получении нескольких взяток, служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Как установил суд, с июля 2023 года по июль 2024 года подсудимый через посредников получил взятки от нескольких человек за освобождение их сыновей от призыва на военную службу. Он вносил ложные сведения в медицинские документы, протоколы призывных комиссий и выдавал фиктивные военные билеты. Молодых людей признавали ограниченно годными к службе и освобождали от призыва.

Управление СКР по Иркутской области сообщило, что доказано семь эпизодов таких нарушений. По версии следствия, общая сумма взяток составила 1,25 млн руб. Суд арестовал у бывшего военкома 64 млн руб.

Помимо семи лет исправительной колонии строгого режима бывшему военкому также назначен штраф в размере 4 млн руб. Эквивалент полученных взяток конфискован в доход государства. Фигурант дела полностью признал вину. Приговор в законную силу пока не вступил. В отношении взяткодателей уголовные дела выделены в отдельное производство и прекращены.

Влад Никифоров