«Надо сразу же крест ставить, их надо убирать до полного излечения»

Депутаты петербургского ЗакСа хотят обязать абитуриентов колледжей и вузов определенных специальностей сдавать тесты на наркотики. Речь идет о 28 видах деятельности, на работу по которым не допускаются наркозависимые. Вопрос контроля над употреблением запрещенных веществ среди обучающихся обсудили на парламентской комиссии по вопросам законности и правопорядка.

С идеей обязать абитуриентов сдавать анализы для поступления в учебные заведения согласились все участники заседания ЗАКСа

На заседание комиссии было вынесено три вопроса: обращение в Министерство здравоохранения РФ с предложением включить химико-токсикологическое исследование (ХТИ) в перечень обязательных обследований при поступлении в колледжи и вузы, предложение обязать абитуриентов предоставлять справки с результатами обследований, исключение добровольного согласия на проведение проверки детей до 15 лет на наркотики. Говоря о третьем пункте, председатель комиссии Константин Чебыкин («Единая Россия») отметил, что пока это лишь тема для обсуждения.

Наркозависимые, по словам парламентария, отрицательно влияют на других студентов, втягивают их в свою среду и тем самым способствуют распространению наркомании. Уже во время заседания депутат отметил, что речь идет не только о сдаче анализов перед поступлением, но и о ежегодной проверке и отчислении в случае выявления наркотических веществ в организме.

Сейчас студенты при поступлении в техникум и в институт на определенные специальности также предоставляют медицинскую справку. Перечень направлений утвержден постановлением правительства. Справку требуют и при заселении в студенческое общежитие. При этом в перечень может входить обследование у врача-нарколога, однако анализ на запрещенные вещества не является обязательным.

Виды работ, на которые не трудоустраивают наркозависимых, правительство РФ утвердило еще в 2011 году. В списке, например, добыча и переработка полезных ископаемых, управление транспортными средствами, работы на морских судах, все виды деятельности в области использования атомной энергии, управление подъемными механизмами и так далее. По логике Константина Чебыкина, раз наркозависимые не могут устроиться на работу по этим специальностям, то и обучать их не имеет смысла.

С идеей обязать абитуриентов сдавать анализы для поступления согласились все участники заседания. «Изменения правил приема — наиболее удобный вариант. Человек в этот момент выбирает свой дальнейший путь, и далеко не всегда этот путь возможен, если ребенок уже употребляет вещества. Как, например, студент, обучаясь автотранспортному делу, может водить автомобиль, если он уже употребляет наркотики? И таких примеров можно привести массу»,— высказалась заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Анна Степанова.

Представитель антинаркотической и антитеррористической комиссий городского правительства Светлана Габуева при этом отметила, что обращаться по поводу введения дополнительных требований для студентов необходимо не в Минздрав, а в Государственный антинаркотический комитет, в который входят Минпросвещение и Минобрнауки, отвечающие за сферу образования.

Вопрос тестирования учеников школ вызвал большую дискуссию. Согласно нынешнему законодательству, проводить медицинский осмотр несовершеннолетних до 15 лет можно только с согласия их официального представителя, после 15 лет — с согласия самого ученика.

«Профилактические медицинские осмотры проводятся врачом психиатром-наркологом на основании поименных списков обучающихся. Медосмотр включает в себя в том числе предварительные химико-токсикологические исследования. Включение в поименной список возможно только после получения согласия в письменной форме»,— отмечает адвокат проекта федеральной палаты адвокатов «Закон и дети. Грани допустимого» Александр Караваев.

Родители, по словам участников комиссии, соглашаются неохотно. В 2025 году от медосмотра отказались 64% учеников, привели данные в комитете по образованию. «Проведение социально-психологического тестирования школьников у нас более или менее налажено, и 99% детей в тестировании участвуют. Но это первый этап — он не выявляет потребление веществ. Зависимость выявляют профилактические медицинские осмотры, а там ситуация очень непростая. Как правило, родители не дают согласия, дети сами не хотят. В этой области хотелось бы что-то исправить»,— выступила Светлана Габуева.

Исправить вопрос точечно, по мнению заместителя председателя комитета по здравоохранению Алексея Терешина, невозможно. В таком случае необходимо менять всю концепцию предоставления медицинской помощи, которая строится на добровольном согласии. «На наш взгляд, более благоприятное решение — включить медосмотр, который позволяет выявить употребление психоактивных веществ и наркотических средств, в правила приема вузов и колледжей. Введение обязательного тестирования для школьников требует серьезной юридической проработки на федеральном уровне и предполагает пересмотр базовых принципов оказания медпомощи»,— прокомментировал господин Терешин.

Перед выступлением представителей силового блока Константин Чебыкин попросил журналистов не снимать и не записывать выступления правоохранительных органов.

«Мы должны понимать, что в Петербурге наркотизация несовершеннолетних растет. Она у нас стабильно высокая. У нас нет стационаров для лечения несовершеннолетних. Есть только четыре койки — для двух мальчиков и двух девочек. Наши дети вынуждены ехать в другие города для лечения»,— обрисовала реальную картину старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга Ирина Михайлова.

Депутат Наталия Астахова («Единая Россия») отметила, что введение обязательного тестирования возлагает ответственность на детей и родителей.

«У нас распространение наркотиков запрещено в стране. Может быть, начать с этого? Чтобы не было возможности распространять, чтобы это выявлялось и пресекалось. А мы сейчас хотим переложить ответственность на детей и их родителей. Если мы будем выступать с законодательной инициативой, нужно предусмотреть, как мы будем реабилитировать таких детей и возвращать их в общество»,— подчеркнула госпожа Астахова.

В ответ Константин Чебыкин заявил, что, если таких обучающихся оставлять в образовательном учреждении, то они будут вовлекать в потребление других студентов. «Надо сразу же крест ставить, их надо убирать до полного излечения»,— однозначно заявил парламентарий.

По словам Александра Караваева, подобные нововведения станут для студентов дополнительным ограничением их прав. «Не очень понятно, чем именно студенты отличаются от молодого поколения в частности или от всех совершеннолетних в принципе»,— говорит юрист.

Комиссия намерена вынести вопрос на пленарное заседание парламента, чтобы направить обращение в Государственный антинаркотический комитет, Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования от Законодательного собрания. Тема медосмотра школьников, по словам Константина Чебыкина, еще будет прорабатываться совместно с прокуратурой.

Надежда Ярмула