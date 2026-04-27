В Ростове вынесли приговор трем поджигателям релейных шкафов

Южный окружной военный суд вынес приговор трем исполнителям поджогов релейных шкафов на территории Ростовской области. Владислав Матухенко, Евгения Кудряшова и Антон Есауленко признаны виновными по 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в конце апреля 2023 года Владислав Матухеенко получил от неустановленного лица сведения о месте расположения релейного шкафа, инструкцию по подготовке и проведения теракта, а также денежный перевод.

«С целью совершения запланированного террористического акта Матухненко вовлек в преступную деятельность знакомую Кудряшову, которой предложил за денежное вознаграждение отвезти его к месту совершения преступления, с чем она согласилась»,— отметили в суде.

1 сентября 2023 фигуранты на одной из заправок Ростова-на-Дону приобрели пятилитровую емкость топлива. Ночью того же дня Кудряшова отвезла Матухненко в указанное куратором место, где он и поджег релейный шкаф.

Новые координаты релейных шкафов на территории Пролетарского района Ростова-на-Дону Матухненко получил с 23 августа по 6 сентября 2023 г. В этот раз к исполнению теракта он привлек знакомого Антона Есауленко. Последнему предстояло купить десять литров топлива и поджечь релейные шкафы. В момент преступления он был задержан оперативниками.

В соответствии с приговором суда Матухненко получил 20 лет колонии строгого режима, Есауленко — 13 лет, а Кудряшова — десять с половиной лет общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн