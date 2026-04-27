Путин получил послание от верховного лидера Ирана Хаменеи

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом он рассказал на встрече с главой иранского МИДа Аббасом Аракчи.

Аббас Аракчи и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Аббас Аракчи и Владимир Путин

«Хотелось бы попросить вас передать самые искренние слова благодарности за это и подтвердить, что Россия, так же, как Иран, намерена продолжать наши стратегические отношения»,— сказал господин Путин.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером после смерти предыдущего аятоллы Али Хаменеи, его отца. Тот погиб при ударе Израиля по его резиденции в первые дни военной операции против республики. С момента назначения на пост Моджтаба Хаменеи ни разу не появился на публике. Власти Ирана заявляли, что он пострадал при атаке.

По данным The New York Times, верховный лидер Ирана получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Ему потребуется пластическая операция. Собеседники издания говорили, что Моджтаба Хаменеи не записывает аудио- и видеообращения, потому что «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». Reuters также сообщало о травмах ног. Как уточняло агентство, господин Хаменеи сохраняет «ясность ума» и дистанционно участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками. The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок писало, что аятолла находится без сознания.