NYT узнал о состоянии Моджтабы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный при ударе Израиля по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Ему потребуется пластическая операция, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francisco Seco / AP Фото: Francisco Seco / AP

По данным газеты, с конца февраля господин Хаменеи перенес три операции на одной ноге. Возможно, как отмечает издание, ему потребуется протез. Недавно он также перенес операцию на руке. Несмотря на тяжелые ранения, верховный лидер сохраняет ясность ума и активность. При этом он делегировал принятие решений генералам, пишет NYT.

По словам собеседников NYT, Моджтаба Хаменеи не записывает аудио- и видеообращения, потому что «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта верховный лидер сделал лишь несколько письменных заявлений, которые были распространены в СМИ.

В МИДе Ирана заявляли, что должно пройти «некоторое время», перед тем как господин Хаменеи появится на публике. Президент США Дональд Трамп утверждал, что лидер Ирана может быть мертв. До вступления Моджтабы Хаменеи в должность верховным лидером Ирана был его отец — Али Хаменеи. Тот погиб при атаке 28 февраля.