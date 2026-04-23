NYT узнал о состоянии Моджтабы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный при ударе Израиля по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Ему потребуется пластическая операция, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

Фото: Francisco Seco / AP

Фото: Francisco Seco / AP

По данным газеты, с конца февраля господин Хаменеи перенес три операции на одной ноге. Возможно, как отмечает издание, ему потребуется протез. Недавно он также перенес операцию на руке. Несмотря на тяжелые ранения, верховный лидер сохраняет ясность ума и активность. При этом он делегировал принятие решений генералам, пишет NYT.

По словам собеседников NYT, Моджтаба Хаменеи не записывает аудио- и видеообращения, потому что «не хочет выглядеть уязвимым или слабым». С момента вступления в должность 8 марта верховный лидер сделал лишь несколько письменных заявлений, которые были распространены в СМИ.

Чем известен Моджтаба Хаменеи

В МИДе Ирана заявляли, что должно пройти «некоторое время», перед тем как господин Хаменеи появится на публике. Президент США Дональд Трамп утверждал, что лидер Ирана может быть мертв. До вступления Моджтабы Хаменеи в должность верховным лидером Ирана был его отец — Али Хаменеи. Тот погиб при атаке 28 февраля.

Жертвы «Эпической ярости»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Фото: Amir Hashem Dehghani / Wikipedia

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Фото: Florence Lo / Reuters

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Фото: fbi

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Фото: Vahid Salemi / AP

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Фото: Amir Hashem Dehghani / Wikipedia

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Фото: Florence Lo / Reuters

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Фото: fbi

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Фото: Vahid Salemi / AP

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

