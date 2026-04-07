Times: Моджтаба Хаменеи находится без сознания и не может управлять Ираном

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится на лечении в бессознательном состоянии. Об этом заявила газета The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок.

По информации издания, господин Хаменеи проходит лечение в городе Кум. Утверждается, что он в тяжелом состоянии. The Times пишет, что, согласно документу с данными разведки, верховный лидер Ирана не в состоянии принимать решения.

В конце марта Axios сообщал, что американское ЦРУ и израильская разведка «Моссад» пытаются получить подтверждения того, что Моджтаба Хаменеи действительно стал правителем Ирана. Сомнения в дееспособности сына убитого аятоллы Али Хаменеи как руководителя возникли из-за его длительного отсутствия в публичном пространстве. В Тегеране официально признавали, что новый лидер был ранен при первом ударе США и Израиля 28 марта, но настаивали, что ранение было легким. The Telegraph утверждала, что Хаменеи-младший остался жив при ракетном ударе по резиденции аятоллы благодаря тому, что незадолго до атаки вышел на прогулку в сад.