Reuters уточнило состояние нового лидера Ирана Хаменеи после ранения 28 февраля

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые травмы лица и ног при авиаударе по резиденции в центре Тегерана 28 февраля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники из его близкого окружения.

По данным агентства, лицо Моджтабы Хаменеи изуродовано ранами и он продолжает восстановление. При этом лидер Ирана сохраняет «ясность ума» и дистанционно участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками, в том числе в принятии важных для страны решений, уточнили собеседники Reuters.

Состояние и местонахождение Моджтабы Хаменеи остаются неизвестными с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение сведения о том, что господин Хаменеи-младший жив. Он еще ни разу не выступал перед гражданами Ирана, ограничившись письменными обращениями. При том же авиаударе 28 февраля погиб его отец — прежний верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его гибель в республике подтвердили.