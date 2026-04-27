Телеведущего Алексея Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Телеведущего Алексея Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент «Ъ». Ранее в траурном зале того же кладбища в закрытом режиме прошла церемония прощания.

На мероприятии, кроме родных журналиста, присутствовали первый замглавы администрации президента Алексей Громов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева. Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Андрей Белоусов прислали на церемонию венки.

Чем известен Алексей Пиманов

Алексей Пиманов умер 23 апреля в возрасте 64 лет. По информации «Ъ», причиной смерти стал инфаркт. Господин Пиманов почти 30 лет вел программу «Человек и закон» на Первом канале. В 1993 году он вошел во временный совет при президенте по вопросам свободы слова, а в 2013 году возглавил медиахолдинг «Красная звезда».

Церемония прощания с Алексеем Пимановым

Церемония прощания с Алексеем Пимановым

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Дочь Алексея Пиманова Дарья Пиманова

Дочь Алексея Пиманова Дарья Пиманова

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Церемония прощания с Алексеем Пимановым

Церемония прощания с Алексеем Пимановым

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Бизнесмен, меценат, писатель Александр Гафин

Бизнесмен, меценат, писатель Александр Гафин

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Продюсер, композитор Виктор Дробыш и актриса Анна Банщикова

Продюсер, композитор Виктор Дробыш и актриса Анна Банщикова

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Певец Александр Маршал

Певец Александр Маршал

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (справа)

Первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Главный тренер команды «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России, предприниматель Роман Ротенберг

Главный тренер команды «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России, предприниматель Роман Ротенберг

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Джазмен Игорь Бутман

Джазмен Игорь Бутман

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Телеведущая Наталья Метлина

Телеведущая Наталья Метлина

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Вице-президент по материально-техническому обеспечению «Роснефти» Сергей Цой (в центре)

Вице-президент по материально-техническому обеспечению «Роснефти» Сергей Цой (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Дочь Алексея Пиманова Дарья (в центре)

Дочь Алексея Пиманова Дарья (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов

Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева  /  купить фото

