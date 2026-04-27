Телеведущего Алексея Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент «Ъ». Ранее в траурном зале того же кладбища в закрытом режиме прошла церемония прощания.

На мероприятии, кроме родных журналиста, присутствовали первый замглавы администрации президента Алексей Громов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева. Президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Андрей Белоусов прислали на церемонию венки.

Алексей Пиманов умер 23 апреля в возрасте 64 лет. По информации «Ъ», причиной смерти стал инфаркт. Господин Пиманов почти 30 лет вел программу «Человек и закон» на Первом канале. В 1993 году он вошел во временный совет при президенте по вопросам свободы слова, а в 2013 году возглавил медиахолдинг «Красная звезда».