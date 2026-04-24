Вдова Алексея Пиманова подтвердила причину смерти телеведущего

Телеведущий, бывший член Совета федерации Алексей Пиманов умер из-за острого инфаркта. Об этом ТАСС сообщила вдова журналиста Ольга Погодина. Накануне источники «Ъ» называли такую же причину смерти журналиста и говорили, что господин Пиманов скончался в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий Алексей Пиманов

Телеведущий Алексей Пиманов

Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. О смерти телеведущего сообщил «Первый канал», где тот почти 30 лет вел программу «Человек и закон». Также был ведущим передачи «Ступени», работал в редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В 1993 году возглавил документальную телестудию «Резонанс» и вошел во временный совет при президенте по вопросам свободы слова.

Кроме того, Алексей Пиманов занимался общественно-политической деятельностью. Был депутатом Верховного хурала Тувы от «Единой России», с 2011 по 2013 год был членом Совета федерации от республики. Господин Пиманов писал сценарии и срежиссировал более ста документальных и художественных фильмов и сериалов.