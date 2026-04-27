В Москве прощаются с телеведущим Алексеем Пимановым

В траурном зале Троекуровского кладбища прощаются с телеведущим Алексеем Пимановым. Церемония проходит в закрытом режиме. На нее пришли десятки человек, в том числе коллеги, друзья и близкие ведущего, передает корреспондент «Ъ».

Президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на церемонии прощания с Алексеем Пимановым

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на церемонии прощания с Алексеем Пимановым

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Венки на церемонию прислали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов. Лично проститься с журналистом пришли секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу и первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.

Алексей Пиманов умер 23 апреля в возрасте 64 лет. По информации «Ъ», причиной смерти стал инфаркт.

Почти 30 лет он вел программу «Человек и закон» на «Первом канале». Также был ведущим передачи «Ступени», работал в редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В 1993 году возглавил документальную телестудию «Резонанс» и вошел во временный совет при президенте по вопросам свободы слова.