Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов

Российский режиссер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. О его смерти сообщил «Первый канал». Господин Пиманов 30 лет вел передачу «Человек и закон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пиманов в 2015 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Алексей Пиманов в 2015 году

Коллеги Алексея Пиманова рассказали, что у журналиста не «выдержало сердце». Соболезнования в связи со смертью господина Пиманова выразили президент РФ Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов.

Алексей Пиманов начал карьеру на телевидении в 1986 году. Он работал в телекомпании «Останкино» видеоинженером, а затем — оператором. Спустя три года он перешел в редакцию общественно-политических программ Гостелерадио СССР.

С 1996 года господин Пиманов был ведущим программы «Человек и закон». В том же году он занял пост гендиректора «Останкино». В 2013 году он также возглавил медиахолдинг «Красная звезда». За свою карьеру Алексей Пиманов был награжден премией правительства в области СМИ и званием заслуженного артиста России.