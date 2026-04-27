В аэропорту Сочи задерживаются рейсы из-за позднего прибытия самолетов

Задержки рейсов фиксируются в аэропорту Сочи из-за позднего прибытия воздушных судов. По данным на 12:30, отклонения от расписания затронули множество рейсов, пишет «Ъ-Сочи».

По данным онлайн-табло авиагавани, задерживаются 33 рейса: 16 — на вылет и 17 — на прилет. Ранее сообщалось о 24 рейсах. В числе направлений, где отмечены задержки,— Москва, Екатеринбург, Пермь, Самара, Саратов, Казань, а также международные рейсы, включая Хургаду и Стамбул.

На вылет отмечаются задержки по рейсам, которые должны отправиться в крупнейшие города России и популярные туристические направления. По прилетам: часть воздушных судов прибывает с опозданием из различных регионов и зарубежных пунктов назначения.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, задержки не связаны с ограничениями на его работу, уточнили в пресс-службе авиагавани. Основной причиной отклонений от расписания названы поздние прибытия самолетов, а также производственные факторы, зависящие от авиаперевозчиков. Отмечается, что часть рейсов задерживается более чем на два часа.

Алина Зорина