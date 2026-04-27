В Москве суд оштрафовал Google на 19 млн рублей за запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google за неудаление запрещенного в России контента. Сумма штрафа составила 19 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Компанию признали виновной в пяти административных нарушениях по части 2 статьи 13.41 (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы). На заседании также назначили штрафы Pinterest, Twitch, Tik Tok Pte. Ltd.

Google LLC не раз привлекали к ответственности в России. 25 февраля компанию оштрафовали более чем на 22 млн руб. за распространение VPN-сервисов. 27 февраля мировой судья в Москве назначил ей штраф более 16 млрд руб. за уклонение от исполнения административного наказания. 10 марта Google оштрафовали на 11 млн руб. за запрещенный контент.

Долг компании перед российскими телеканалами из-за блокировки их каналов на YouTube оценивается в 91,5 квинтиллиона руб. Квинтиллион — это единица с 18 нулями.