Суд в Москве оштрафовал Google более чем на 11 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил Google LLC штраф общей суммой 11,4 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Компания признана виновной по ст. 13.41 КоАП.

Google LLC уже не раз привлекали к ответственности в России. 25 февраля компанию оштрафовали более чем на 22 млн руб. за распространение VPN-сервисов. 27 февраля мировой судья в Москве назначил Google штраф более 16 млрд руб. за уклонение от исполнения административного наказания.

Долг компании перед российскими телеканалами из-за блокировки их каналов на YouTube оценивается в 91,5 квинтиллиона руб. В Госдуме при этом заявляли, что блокировка Google в России не рассматривается.