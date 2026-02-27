Суд оштрафовал Google на 16 млрд руб. за неуплату предыдущих штрафов

Мировой судья в Москве оштрафовал «Гугл ЛЛС» (Google LLC) на сумму более 16 млрд руб. Компанию признали виновной в уклонении от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Это не первый штраф Google за нарушение российского законодательства. 25 февраля компанию оштрафовали более чем на 22 млн руб. за распространение VPN-сервисов. Кроме того, долг Google перед российскими телеканалами оценивается в 91,5 квинтиллиона руб. из-за блокировки их каналов на YouTube. В Госдуме говорили, что планов блокировать Google в России нет.