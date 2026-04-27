Краснодарские перевозчики не согласились с обвинениями УФАС в ценовом сговоре

Краснодарские перевозчики «Кубань» и «Технотранс-Юг» (ТТЮ) обратились в Арбитражный суд Краснодарского края с исками о признании незаконным решения Краснодарского УФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства. На карточки дел в системе kad.arbitr.ru обратил внимание «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Согласно материалам дела, перевозчики оспаривают вердикт антимонопольного органа, которым частные компании, наряду с МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ), были признаны виновными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке пассажирских перевозок краевой столицы.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Краснодарское УФАС в ходе анализа рынка за 2023–2024 годы и первое полугодие 2025 года установило, что совокупная доля МУП «КТТУ», ООО «Кубань» и ООО «Технотранс-Юг» на рынке пассажирских перевозок Краснодара превысила 50%, что в соответствии с частью 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции» налагает на них определенные запреты.

Ведомство выявило, что компании установили тариф на перевозку пассажиров выше ранее применявшегося, усмотрев в этом злоупотребление доминирующим положением. Комиссия УФАС признала предприятия нарушившими положения закона о защите конкуренции, выдав обязательное для исполнения предписание о прекращении противоправных действий.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что рынок пассажирских перевозок имеет социальное значение, а необоснованное повышение цен способно ущемить интересы жителей и гостей Краснодара, пользующихся общественным транспортом.

По данным Rusprofile, ООО «Кубань» действует с 2008 года и зарегистрировано в Краснодаре. Генеральным директором с 2022 года является Евгений Слюсарев, который также является единственным учредителем, владеющим 100% долей. В 2025 году выручка ООО «Кубань» составила 529,3 млн руб., что на 32,6% выше уровня 2024 года. Однако чистая прибыль за этот же период сократилась на 75,6%, до 1,45 млн руб. ООО «ТТЮ» действует с 2014 года и зарегистрировано в Краснодаре. Генеральным директором с апреля 2023 года является Андрей Кузнецов. Единственным собственником выступает Сергей Рублевский. В 2025 году выручка ООО «ТТЮ» составила 442,9 млн руб., что на 26 % выше показателя 2024 года. При этом чистая прибыль за 2025 год достигла 10,4 млн руб., тогда как в 2024 году она была нулевой.

Наталья Решетняк