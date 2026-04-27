Энергоблок №1 Ростовской АЭС планируют модернизировать до 2030 года

«Росатом» дал положительное заключение Ростовской атомной электростанции на проведение модернизации энергоблока №1. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на заместителя главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Ростовской АЭС Романа Торова.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам господина Торова, часть работ на объекте проведут до 27 июня текущего года. Стоимость работ не уточняется. «В частности будет модернизировано фильтровальное оборудование, проведена замена армоканатов в защитной оболочке реакторного отделения. Модернизация охватит насосные агрегаты циркуляционной воды. Значительный объем работ будет выполнен в рамках замены оборудования управляющей системы безопасности по технологическим параметрам и системы аварийного электроснабжения первого канала системы безопасности»,— цитирует издание слова Романа Торова.

Наталья Шинкарева

