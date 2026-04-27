Стоимость жилья бизнес-класса в Краснодаре составляет 284 тысячи за «квадрат»

Цена предложения на рынке квартир бизнес-класса в Краснодаре составляет в среднем 284 тыс. руб. за кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом отделе «Инсити девелопмент».

«Примечательно, что рост цен сохраняется даже при снижении спроса — это связано с высокой себестоимостью строительства и ограниченным предложением качественных объектов в престижных локациях»,— говорит директор департамента продаж «Инсити девелопмент» Ксения Гагарина.

Как сообщили «Review. Юг России» в консалтинговой компании Macon, средняя стоимость квадратного метра в жилье классов «комфорт» и «бизнес»: в микрорайоне ХБК составляет 169,7–251,1 тыс. руб., в Черемушках — 212,8 тыс. руб., в Фестивальном микрорайоне — 165 тыс. руб., на Западном обходе — 164 тыс. руб., в районе Витаминкомбината — 163,6 тыс. руб., в микрорайоне Энка — 164–167,4 тыс. руб., в поселке Знаменский — 157,8 тыс. руб., в поселке Новознаменский — 139,9 тыс. руб., в станице Елизаветинской — 135 тыс. руб.

По данным Macon, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Краснодара в микрорайоне ХБК составляет 244,9 тыс. руб., в микрорайоне Черемушки — 209,5 тыс. руб., в Фестивальном микрорайоне — 185,2 тыс. руб., в районе улиц Петра Метальникова и Российской — 164,6 тыс. руб., на Западном обходе — 164 тыс. руб., в районе Витаминкомбината и микрорайоне Энка — 161,5 тыс. руб., в поселке Знаменский — 158,3 тыс. руб., в поселке Пригородный — 146,3 тыс. руб., в поселке Новознаменский — 143 тыс. руб., в станице Динской — 140,8 тыс. руб., в станице Елизаветинской — 138,9 тыс. руб., в станице Марьянской — 135,7 тыс. руб., в районе улицы Восточно-Кругликовской — 123 тыс. руб.

В компании «Инсити девелопмент» отмечают, что за последние пять лет рынок недвижимости бизнес-класса Краснодара продемонстрировал устойчивый рост, несмотря на изменения макроэкономической среды. Так, по словам Ксении Гагариной, в 2020–2022 годах цена за квадратный метр выросла с уровня около 100 тыс. руб. до 120–150 тыс. руб. В 2023–2024 годах рост продолжился, хотя условия кредитования ужесточились. «Ключевыми драйверами стали: внедрение эскроу-счетов, повысившее прозрачность и безопасность сделок, и удорожание стройматериалов и логистики, отразившееся на себестоимости строительства. В итоге цена квадратного метра увеличилась на 25% и составила около 180–190 тыс. руб.»,— говорит директор департамента продаж «ИНСИТИ девелопмент».

В 2025 году, по словам эксперта, за первое полугодие цена за «квадрат» в бизнес-классе увеличилась еще на 15%, достигнув 220,6 тыс. руб.

