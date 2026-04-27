Гордо бьется «Буревестник»

Крайсуд рассмотрит жалобу жителей коттеджного поселка в селе Ольгинка у которых туапсинский суд по иску прокуратуры изъял 65 земельных участков и обязал снести их строения. Среди ответчиков по делу — члены семьи скандально известной краевой экс-судьи Елены Хахалевой. Прокуратура считает, что земли являются собственностью края и относятся к куротной зоне, а их приватизация была незаконной. По утверждениям ответчиков, на протяжении многих лет местные власти передавали эти земли, суды узаконивали постройки на них, а Росреестр регистрировал права граждан на коттеджи. Люди требуют пересмотреть дело и восстановить их в правах.

Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу владельцев коттеджей в поселке «Буревестник» в селе Ольгинка Туапсинского района Кубани. В ноябре минувшего года районный суд удовлетворил иск межрайонного прокурора, истребовав в пользу государства 65 земельных участков, принадлежащих 54 лицам. Построенные на них жилые здания признаны самовольными и подлежащими сносу. В числе ответчиков оказались Ольга и Кирилл Хахалевы — мать и сын бывшего судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Суд в Краснодаре рассматривает еще один иск (антикоррупционного характера), предъявленный Генпрокуратурой к самой Елене Хахалевой, ее сестре, действующей судье кубанского арбитража Наталье Хахалевой, бывшему супругу Роберту Хахалеву и некоторым доверенным лицам.

Изначально участок площадью 0,5 га в 1991 году выделялся компании «Сургутспецжилстрой» как земли промышленности для строительства базы комплектации и бытового корпуса. Там началось возведение гаражных боксов, которые в 2003 году были выставлены на продажу.

После приобретения недостроенных объектов частные лица изменили вид разрешенного использования с «гаражей» на «жилые объекты», а затем выкупили у муниципалитета участки под зданиями по льготной цене. Так образовался коттеджный поселок «Буревестник».

В 2024 году прокуратура Туапсинского района вдруг выяснила, что участок под поселком относится к особо охраняемой территории лечебно-оздоровительных местностей регионального значения, границы которой были установлены в 1988 году, и здесь запрещено размещать объекты, не связанные с лечением и отдыхом. Кроме того, земли выбыли из госсобственности незаконно, так как распоряжаться ими вправе только Краснодарский край, а не муниципалитет.

Суд с этими доводам согласился, и, кроме того, пришел к выводу о многочисленных нарушениях градостроительных норм при возведении коттеджей, и удовлетворил иск прокуратуры.

Доводы жителей коттеджного поселка, которые требуют пересмотра дела (копия апелляционной жалобы есть у «Ъ-Кубань»), перечислены на 75 страницах.

Они жалуются как на процессуальные нарушения, полагая, что дело рассмотрено незаконным составом суда (якобы судья был заменен незаконно, неправильно определен судья при объединении двух дел), так и на оценку обстоятельств их дела.

Владельцы коттеджей настаивают, что земля и коттеджи куплены возмездно, право собственности зарегистрировано в ЕГРН, и на момент сделок участки не имели никаких обременений. При этом, указывают заявители, имущество выбыло из публичной собственности по воле уполномоченных органов — главы МО Туапсинский район и Департамента имущественных отношений Краснодарского края, который получил плату. С того момента прошло более 10 лет, следовательно, истребование у них недвижимости невозможно ни в виду истечения сроков исковой давности, ни в виду того, что они являются добросовестными приобретателями.

Отдельно граждане оспаривают факт нахождения участков в границах зон санитарной охраны курортов, которые, согласно их данным, не утверждены, в ЕГРН не внесены.

В отношении коттеджей, которые Туапсинский суд признал самовольными, владельцы отмечают, что часть из них возведены на основании разрешений на строительство, права на другие признаны судами.

Представитель своей супруги в процессе Андрей Галандарев рассказал «Ъ-Кубань», что вопрос о незаконности распоряжения данным массивом муниципальными властями полтора года назад рассматривал Следственный комитет. В итоге следователи не нашли нарушений в действиях районных властей. Равно как и Туапсинский суд, который признавал права собственности на постройку. «Это судебное решение, вступившее в силу 11 лет назад, до сих пор никем не оспорено и является действующим», — ссылается он на преюдиционный судебный акт и акцентирует внимание на противоречии, возникшем между двумя решениями.

Апелляционное рассмотрение дела в крайсуде намечено на 5 мая.

Михаил Волкодав