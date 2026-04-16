Суд в Краснодаре начал слушать иск ГП к судьям Хахалевым

Октябрьский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры к экс-судье крайсуда Елены Хахалевой, ее сестре, действующей судье кубанского арбитража Наталье Хахалевой, а также иным лицам. В ходе предварительного заседания суд рассмотрел ходатайства сторон и назначил дату рассмотрения дела по существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда.

Предварительное судебное заседание по делу прошло в четверг. Слушает дело федеральный судья Максим Балин. На процесс пришло около 20 человек. Это были представители ответчиков и лиц, чье имущество было арестовано по иску прокуроров. Многие из них заявляли, что не имеют отношения к семье Хахалевых, и просили признать их третьими лицами по делу. На данном этапе процесса суд им в этом отказал. Сейчас они имеют статус слушателей.

Представитель Натальи Хахалевой заявила, что у ее доверительницы есть трое несовершеннолетних детей, проживающих в единственном жилье, которое планируется изъять, и попросила привлечь в дело органы опеки для защиты их прав. Суд пока не стал привлекать органы опеки, отметив, что на данный момент угрозы правам детей нет.

По ходатайству прокуратуры в дело были приобщены документы, свидетельствующие о том, что Елена Хахалева находится в международном розыске.

Суд признал, что подготовка дела завершена, и постановил приступить к его рассмотрению по существу 27 апреля.

«Ъ-Кубань» ранее сообщал, что Генпрокуратура предъявила иск об обращении взыскания в доход РФ к бывшей заместителю председателя Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой, ее сестре — судье Арбитражного суда Кубани Наталье Хахалевой, а также ряду ее доверенных лиц. В иске говорится, что надзорные органы выявили многочисленные нарушения Еленой и Натальей Хахалевыми антикоррупционных ограничений, налагаемых на судей. По мнению прокуратуры, пользуясь судейскими полномочиями, они якобы незаконно приобрели большой объем активов на миллиарды рублей.

Михаил Волкодав