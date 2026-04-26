Трамп больше не будет отправлять людей в Пакистан на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп больше не будет отправлять представителей администрации в Пакистан на переговоры с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью Fox News. Он отметил, что иранские переговорщики могут позвонить или приехать в США.

«Если они хотят поговорить, они могут прийти к нам или позвонить нам. Знаете, есть телефон. У нас хорошие, защищенные линии связи», — сказал господин Трамп.

Накануне президент США отменил поездку своих спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан. По словам господина Трампа, после того, как он принял это решение, Иран прислал ему новое предложение по сделке, которое было «гораздо лучше» предыдущих. Однако американский президент заявил, что «этого недостаточно».

По данным Axios, контакты США и Ирана могли состояться 27 апреля. Сегодня в Исламабад прибыл глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По данным ISNA, он продолжит консультации с пакистанскими посредниками на тему конфликта Ирана и США.