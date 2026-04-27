Глава МИД Ирана отправился в Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Россию, сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали. Глава МИД посетит Санкт-Петербург, где встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам дипломата в соцсети Х, встреча состоится 27 апреля. Стороны обсудят координацию взаимодействия и продвижение совместных программ на региональном и международном уровнях.

Ранее Кремль и российский МИД подтвердил информацию о предстоящем приеме господина Аракчи в Москве.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет отправлять представителей американской администрации в Пакистан на переговоры с Ираном. По его словам, если Тегеран заинтересован в диалоге, иранская сторона может «прийти или позвонить». По данным Axios, контакты США и Ирана могли состояться в Исламабаде 27 апреля.