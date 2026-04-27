Обама осудил стрельбу на ужине с Трампом

Экс-президент США Барак Обама призвал американцев отказаться от насилия после нападения на гала-ужин для прессы, на котором присутствовал президент Дональд Трамп.

«Хотя у нас пока нет подробностей о мотивах вчерашней стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме, мы все обязаны отказаться от идеи о том, что насилию есть место в нашей демократии»,— написал господин Обама в X. Он также похвалил сотрудников правоохранительных органов, защитивших американского президента.

Ночью 26 апреля в банкетном зале Washington Hilton началась стрельба. Мужчина выстрелил из дробовика в агента Секретной службы у входа в зал. Нападавшего задержали на месте, СМИ опознали его как 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии. По словам и. о. генпрокурора США Тодда Бланша, целью стрелявшего могли быть господин Трамп и чиновники его администрации.

