Прокуратура назвала Трампа среди потенциальных целей стрелявшего в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп и чиновники его администрации могли быть целью стрелявшего на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Об этом заявил в воскресенье исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш.

«Похоже, что он действительно планировал напасть на людей, работающих в администрации, вероятно, включая президента»,— сказал господин Бланш в эфире NBC News (цитата по Reuters).

До этого журналистка Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что перед нападением мужчина написал «манифест» против администрации Дональда Трампа. Президент США назвал стрелявшего «больным человеком», который «ненавидит христиан».

Стрельба произошла в банкетном зале Washington Hilton в ночь на 26 апреля. Мужчина выстрелил из дробовика в агента Секретной службы у входа в зал. Нападавшего задержали на месте. Американские СМИ опознали его как 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии.

По словам Тодда Бланша, подозреваемому будут предъявлены обвинения в федеральном суде в нападении на федерального офицера, применении огнестрельного оружия и покушении на убийство федерального офицера.