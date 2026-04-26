Трамп рассказал о контактах с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал Fox News, что общается с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом господин Трамп не стал раскрывать дату последних переговоров.

«Мы работаем над ситуацией с Россией, Россией и Украиной, и, надеюсь, нам удастся ее разрешить... Я не хочу раскрывать, но я веду с ним (Владимиром Путиным.— “Ъ”) переговоры, я веду переговоры с президентом Зеленским, хорошие переговоры»,— сказал господин Трамп.

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы Россия—США—Украина приостановлена. При этом, по его словам, Москва продолжает обсуждать с Киевом гуманитарные обмены, а с Вашингтоном — экономические вопросы. На следующий день Дональд Трамп заявил, что диалог между США и Россией об урегулировании конфликта на Украине продолжается почти каждый день.

В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону 9 марта. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что звонок состоялся по инициативе американской стороны. Главными темами переговоров были урегулирование конфликта на Украине и ситуация вокруг Ирана.