Трамп: переговоры с Россией по Украине идут почти каждый день

Диалог между Вашингтоном и Москвой по урегулированию конфликта на Украине продолжается почти каждый день, несмотря на военную операцию на Ближнем Востоке, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы говорим об этом. Думаю, это будет сделано (достигнута договоренность — ”Ъ”). …Они (переговоры) идут почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса»,— сказал господин Трамп в разговоре с ТАСС.

15 марта газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что американский президент теряет интерес к урегулированию конфликта России и Украины из-за военной операции на Ближнем Востоке. 19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа переговорной трехсторонней группы Россия—США—Украина приостановлена. Встреча делегаций должна была состояться в начале марта, но была перенесена из-за военной операции против Ирана.