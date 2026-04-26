Сенатор США Тиллис согласился продвинуть кандидата Трампа на пост главы ФРС

Сенатор-республиканец Том Тиллис согласился утвердить кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. До этого господин Тиллис отказывался поддерживать какую-либо кандидатуру, пока идет расследование в отношении нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла. Оно завершилось 24 апреля.

«Я готов двигаться дальше после утверждения кандидатуры господина Уорша... Я думаю, он станет отличным председателем Федеральной резервной системы»,— сказал сенатор (цитата по Reuters).

По данным Reuters, благодаря поддержке Тома Тиллиса республиканцы в банковском комитете Сената теперь имеют необходимое большинство голосов, чтобы перевесить сопротивление демократов. Так они смогут утвердить кандидатуру Кевина Уорша, которую рекомендовал президент США Дональд Трамп.

Кевин Уорш до этого возглавлял ФРС с 2006 по 2011 год. Полномочия нынешнего главы ведомства Джерома Пауэлла истекают 15 мая. Дональд Трамп был недоволен тем, что при господине Пауэлле ФРС слишком медленно снижает базовую ставку. Кевин Уорш обещал пересмотреть подход ведомства к денежно-кредитной политике и более тесно сотрудничать с Минфином США и другими госорганами.

