Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Ярославской области

Над территорией Ярославской области атаки беспилотников были отражены в период с 20:00 25 апреля до 9:00 26 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, с 20:00 до 7:00 средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над российскими субъектами, в том числе над Ярославской, Владимирской и Московской областями.

С 7:00 до 9:00 26 апреля были сбиты 49 беспилотников над Ярославской, Вологодской, Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал об отражении массированной атаки БПЛА под Ярославлем. Пострадавших нет. «Ъ-Ярославль» сообщал, что аэропорт Туношна был закрыт для полетов 25 апреля в 22:11, а 26 апреля в 0:41 губернатор сообщил о беспилотной опасности. Отбоя тревоги пока не было.

Алла Чижова