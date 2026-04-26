В Ярославской области объявлен режим опасности БПЛА

В Ярославской области 26 апреля введен режим беспилотной опасности, идет отражение атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в Max в 0:41.

Жителям, находящимся на открытом пространстве, рекомендовано укрыться в близлежащих зданиях. Дома необходимо отойти на безопасное расстояние от окон. «Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки»,— добавил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 22:11 Росавиация ввела запрет на полеты в аэропорту Туношна. Режим беспилотной опасности в ночь на 26 апреля был объявлен в соседних Вологодской и Костромской областях.