Главные новости за 25 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Таганроге для строительства нового лечебно-диагностического корпуса городской больницы скорой помощи выделят федеральное финансирование. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам встречи с сенатором Андреем Яцкиным.

В Ростове-на-Дону подвели итоги и назвали имя абсолютного победителя и лауреатов конкурса «Учитель года Дона».

Двух дончанок подозревают в контрабанде драгоценных металлов. По версии следствия, в 2023 году обвиняемые вошли в состав организованной преступной группы для приобретения в России драгоценных металлов, изделий из них и лома с последующей переправкой через границу Таможенного союза в рамках для продажи за рубежом.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная проинспектировала ход благоустройства объектов в Новочеркасске. Администрации поручили взять ситуацию под особый контроль и активнее взаимодействовать с рядом подрядчиков, чтобы не допустить срывов проектов.

«Ростов-Дон» сравнял счет в полуфинальной серии с «Астраханочкой». Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в выездном матче в Астрахани. Встреча завершилась со счетом 29:21 в пользу гостей.