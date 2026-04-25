Новочеркасску поручили усилить контроль за объектами благоустройства

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная проинспектировала ход благоустройства объектов в Новочеркасске. Об этом сообщила министр в своих соцсетях.

Сразу два объекта находятся на проспекте Платовском. Один из них стал победителем Всероссийского конкурса, второй — областного. По первой территории, как написала госпожа Пшеничная, необходимо выполнить большой объем работ: установить поребрики, засыпать траншеи, навести порядок, ограничить котлованы у будущей ротонды. Там же требуется повесить баннер для жителей, чтобы все видели сроки, и найти чернозем для планировки и высадки озеленения. Все эти работы необходимо завершить к 8 мая. Муниципалитету поручено ускориться, а для соблюдения сроков решено усилить еженедельный контроль.

По второй территории после общения с жителями уточнят схему размещения лавочек. Городу предстоит проработать вопрос с озеленением и принять меры по планировке грунта. Объект следует завершить в III квартале текущего года.

Особое внимание уделено парку «Казачок».

«Это отдельная история. Тут уже не просто замечание — возмущение. Проект красивый, значимый, а его четвертый год не могут завершить», — написала госпожа Пшеничная.

Администрации поручено взять ситуацию под особый контроль и активнее взаимодействовать с подрядчиком, чтобы не допустить срыва проекта.

Константин Соловьев