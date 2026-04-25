В Таганроге на строительство корпуса ГБСМП выделят федеральное финансирование

В Таганроге для строительства нового лечебно-диагностического корпуса городской больницы скорой помощи выделят федеральное финансирование. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам встречи с сенатором Андреем Яцкиным.

По данным властей, новый корпус будет рассчитан на 524 койки. Кроме того, в регионе приняли решение об ускорении строительства рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла и реконструкции трех донских рыбоводных заводов. Сенатор также отметил, что взял под личный контроль сохранение балки Клиновой и укрепление берегов Цимлянского водохранилища.

Константин Соловьев