В Ростовской области подвели итоги конкурса «Учитель года Дона»

В Ростове-на-Дону подвели итоги и назвали имя абсолютного победителя и лауреатов конкурса «Учитель года Дона». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В номинации «Учитель года» победила Юлия Волкова — преподаватель русского языка и литературы из средней общеобразовательной школы № 2 Константиновского района. Осенью она представит Ростовскую область на федеральном этапе конкурса «Учитель года России».

По данным властей, в системе образования Ростовской области сейчас работают почти 3 тыс. образовательных организаций, в которых работают больше 60 тыс. педагогов и воспитателей. Конкурсные испытания прошли в Азове на площадках школы № 16 и детского сада № 29. В течение трех дней 120 участников проводили занятия для детей, организовывали мастер-классы для коллег, решали тематические кейсы и участвовали в педагогическом интервью.

