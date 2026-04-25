«Ростов-Дон» сравнял счет в полуфинальной серии с «Астраханочкой»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Астраханочкой» в выездном матче в Астрахани. Встреча завершилась со счетом 29:21 в пользу гостей. Первый тайм закончился со счетом 13:8 также в пользу ростовчанок. Об этом сообщает пресс-служба донской команды.

Таким образом, команда из Ростова-на-Дону сравняла счет в полуфинальной серии. В составе «Ростов-Дона» наибольшее количество голов забили Алина Кишко (6), Кристина Кожокарь (4), Юлия Бабенко (4) и Дарья Стаценко (4).

Полуфинальная серия между командами стартовала 18 апреля в Ростове-на-Дону. В первой игре «Ростов-Дон» уступил.

Константин Соловьев