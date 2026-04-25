СКР обязал гендиректора «Эксмо» явиться к следователю в понедельник

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев и нескольких сотрудников издательства по требованию СКР должны будут явиться к следователю в понедельник. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе «Эксмо».

Евгений Капьев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Евгений Капьев

«Они в статусе свидетелей, дома.— сказали в пресс-службе.— Обязательства по явке в понедельник».

Как писал «Ъ», претензии к «Эксмо» возникли у следствия из-за того, что издательство продолжило распространять книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» после признания «движения ЛГБТ» экстремистским и его запрета в 2023 году. В «Эксмо» сообщили, что «несколько десятков таких книг» не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались издательством. Показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали фигуранты дела Popcorn Books. Гендиректор и несколько топ-менеджеров издательства были доставлены на допрос 21 апреля. Их отпустили вечером 23 апреля.

