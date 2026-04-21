В «Эксмо» назвали причину допросов гендиректора и топ-менеджеров

В издательстве «Эксмо» предполагают, что допросы гендиректора Евгения Капьева и еще троих сотрудников компании связаны с показаниями, которые дали сотрудники Popcorn Books по делу о деятельности экстремистской организации. Оно было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких книг, выпущенных Popcorn Books до присоединения к «Эксмо».

Речь идет о книгах Popcorn Books с признаками ЛГБТ-пропаганды («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). «Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books»,— указано в сообщении «Эксмо» в Telegram-канале. В «Эксмо» действует несколько приказов об усиленном контроле ассортимента после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, отметили в издательстве.

В издательстве назвали ложными распространившиеся в медиа утверждения, что у компании есть иностранное финансирование. «Ни издательство “Эксмо”, ни издательство Popcorn Books на момент приобретения и до его закрытия не получали никакого иностранного финансирования»,— сказали в «Эксмо». В издательстве подчеркнули, что бенефициары издательства — российские физлица, в том числе Олег Новиков. «Данные сведения имеются у налоговых органов»,— добавили в компании.

Гендиректора, финансового директора, директора по дистрибуции и директора по коммуникациям «Эксмо» доставили на допрос 21 апреля. В офисе и на складах издательства не проводились следственные действия, книги не изымали, сообщили в компании. В мае 2025 года троих сотрудников издательств «Индивидуум принт» и Popcorn Books обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской организации с использованием служебного положения и отправили под домашний арест.

