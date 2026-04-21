Фигуранты дела Popcorn Books дали показания на топ-менеджеров «Эксмо»

Бывший директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов заключил сделку со следствием. Бывшие сотрудники компании, которые обвиняются в деятельности экстремистской организации, дали показания на топ-менеджеров «Эксмо». Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Показания дал Дмитрий Протопопов, а также бывший директор по продажам «Индивидуум принт» Павел Иванов и менеджер склада Артем Вахляев. Дело в отношении них было возбуждено в мае 2025 года. Их обвинили в организации, вовлечении или участии в экстремистской организации с использованием служебного положения и отправили под домашний арест.

По версии следствия, с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года сотрудники «Индивидуум принт» печатали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Речь шла о книгах «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». В 2026 году Popcorn Books прекратило работу.

21 апреля правоохранительные органы допросили гендиректора, финансового директора, директора по дистрибуции и директора по коммуникациям «Эксмо». По информации источника «Ъ», следователи должны решить, кто из руководства «Эксмо» останется в статусе свидетеля, а кому предъявят официальное обвинение в организации деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения. Меру пресечения обвиняемым изберут 22–23 апреля, сказал собеседник «Ъ».

