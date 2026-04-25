Средства ПВО днем 25 апреля уничтожили БПЛА над Крымом и Азовским морем

В субботу 25 апреля, в период с 8.00 до 14.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, БПЛА были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщало Минобороны, ночью 25 апреля средства ПВО уничтожили над территорией России 127 украинских дронов.

Андрей Николаев

