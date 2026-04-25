В Белореченском районе начался спад уровня воды после подтоплений

В Белореченском районе Кубани начался спад уровня воды на подтопленных из-за ливней территориях, сообщил глава Родниковского сельского поселения Максим Гордеев.

Как отметил глава поселения, было почищено водопропускное сооружение, сбросили воду на поле. На данный момент вода начала уходить, стало меньше воды на трассе.

В Родниковском сельском поселении из-за сильных дождей подтоплены 20 дворов, вода стоит в трех частных домах.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Белореченском районе 24 апреля подтопило более 100 дворов, были эвакуированы 10 человек, в пункте временного размещения находятся восемь человек, в том числе один ребенок. Вода зашла во дворы в Белореченске, станице Пшехской, поселках Южный, Родники и Восточный. В Южном в зону подтопления попали 22 жилых дома.

Штормовое предупреждение в районе будет действовать до конца дня 25 апреля.

Андрей Николаев