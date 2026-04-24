В Белореченском районе подтопило более 100 дворов, эвакуированы жители

В Белореченском районе Краснодарского края из-за проливных дождей подтоплены более 100 придомовых территорий. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Вода зашла во дворы в Белореченске, станице Пшехской, поселках Южный, Родники и Восточный. В Южном в зону подтопления попали 22 жилых дома. Эвакуированы 10 человек, в местном доме культуры развернут пункт временного размещения, где находятся восемь человек, включая одного ребенка.

На месте работают пять групп по обследованию подтопленных домовладений, задействовано 14 единиц техники. В Белореченске на пересечении улиц Кочергина и Суворова река Келермес затопила проезжую часть, сохраняется угроза дальнейших подтоплений.

Ранее в оперативном штабе региона сообщили о повышении уровня воды в реках Кубани на фоне дождей. Рост показателей зафиксирован днем 24 апреля в ряде муниципалитетов, включая Сочи, Геленджик и Горячий Ключ, однако неблагоприятные отметки достигнуты не везде.

Экстренное предупреждение о непогоде в крае продлено до конца суток 25 апреля. В предгорных районах прогнозируются ливни с грозой и градом, в горах — сильный снег, возможен дальнейший подъем уровня воды в реках.

Анна Гречко